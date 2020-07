Porto Alegre: Obras da nova ponte do Guaíba estreitam pistas no fim de semana

Atenção a motoristas que forem trafegar na saída de Porto Alegre, no trecho da BR-290, nas proximidades da nova e segunda ponte do Guaíba. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que ocorrerá estreitamento de faixa para obras da ligação durante o dia, entre este sábado (4) até sexta-feira (10). A construção tem 90% dos serviços já executados, diz o DNIT.

Os trabalhos serão no km 99. O estreitamento no bordo da faixa será no sentido Capital-interior. A interrupção vai até a próxima sexta-feira (10) e já começa neste sábado (4). Haverá sinalização no trecho para alertar motoristas, que devem se preparar para tráfego mais lento na área. Se chover ou tiver congestionamentos, a atividade será interrompida, segundo o DNIT.

A restrição de pista servirá para que a empreiteira possa cravar as estacas pré-moldadas do bloco da travessia na margem do acostamento externo da rodovia. "Na sequência, será realizada a instalação do pilar e o lançamento das travessas", informa o departamento.

Confira o impacto dos trabalhos na BR-290, na saída de Porto Alegre: