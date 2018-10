Publicado em 23/10/2018 - 18h33min.

A feira de alimentação Sial, em Paris, uma das maiores do mundo e a mais inovadora, é uma tentação. São mais de 7 mil expositores, a degustação é liberada e é quase impossível resistir a tanta comida. O Jornal do Comércio seguiu a comitiva brasileira para ver as reações em um tour pela feira, que é de muito trabalho. A Sial vai até esta quinta-feira (25). A cobertura tem apoio do Sebrae-RS e Senai-RS.