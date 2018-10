Bela, mas mortal: maior ponte do mundo é inaugurada abaixo de críticas trabalhistas

Tão grande que nem mesmo a linha do horizonte consegue marcar seu fim. Esta é a mais nova obra-prima inaugurada pelo governo chinês nesta terça-feira (23). Com 55 quilômetros de comprimento, a ponte liga três principais cidades costeiras da chinesas: Hong Kong, Macau e Zhuhai. A obra grandiosa, que custou U$ 20 bilhões, é uma forma de mostrar ao mundo o poder econômico local, que cresce a cada ano, e também é um forma de competir com a grande bacia norte-americana composta por San Francisco e Nova Iorque e também com a capital japonesa, Tóquio. Mas muitos problemas terão de ser resolvidos pelo governo de Xi Jinping, um deles é o grande números de acidentes trabalhistas e mortes. Ao todo foram contabilizada 18 mortes durante o período da sua construção. A ponte também é alvo de críticas pela morte de animais aquáticos, causadas pelas ilhas artificiais que sustentam a obra.