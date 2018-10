Startup cria energético e bebida para cocktails de erva-mate

Patrícia Comunello

No balcão onde fica a Gallimaté, no hall 6 da Sial Paris, uma cuia com uma bomba chama a atenção de quem conhece os dois utensílios básicos para fazer um chimarrão. Um dos fundadores da startup que trabalha com bebidas que usam base da folha de erva mate, Gonzague Depondt, diz que ganhou a cuia e bomba e que conhece o mate tomado por paraguaios.

O que interessa mesmo é que a empresa, fundada em 2017 e que integra a incubadora Smart Food Paris - onde pode ficar por anos anos incubada, aposta no mercado para o produto natural, usado para beber como energético e em cocktails. A bebida vem em versão original, tônica e ginger.

Depondt diz que a garrafa costuma ser vendida a 2,50 euros no varejo em Paris. Os fundadores da Gallimaté já estão em contato para exportar para países na Ásia, que tem boa recepção a este tipo de produto, comemora. O fundador diz que o plano é chegar a faturamento de 4 milhões de euros em até cinco anos, apostando em contratos para exportação, por isso a participação na Sial.

O negócio já teve aporte inicial de investidores de 300 mil euros e mais recentemente de 1 milhão de euros.