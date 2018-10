Inflação de Porto Alegre avança na 3ª quadrissemana de outubro

Variação de preços no grupo Alimentação se mostrou acima da média no período GILMAR LUÍS/ARQUIVO/JC

A inflação de Porto Alegre, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas (FGV) acelerou na terceira quadrissemana de outubro na comparação com a leitura anterior, passando de de 0,48% para 0,62%. O dado foi divulgado nesta quarta-feira (24) e mostra que houve alta em quatro das sete capitais pesquisadas pela entidade. No geral, o IPC-S atingiu 0,54% no período ante 0,52% na segunda quadrissemana.

Em Porto Alegre, quatro das oito classes de despesa mostram alta nas taxas de variação, com destaque para os grupos Educação, Leitura e Recreação (de 0,97% para 1,67%) e Alimentação (de 0,19% para 0,68%). Já as as pressões acima da variação média vieram dos grupos Educação, Leitura e Recreação (1,67%), Transportes (0,93%), Vestuário (0,83%), Alimentação (0,68%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,68%).

Além da capital gaúcha, houve acréscimos nas taxas do IPC-S em Belo Horizonte (de 0,20% para 0,30%), Recife (de 0,34% para 0,44%) e São Paulo (de 0,65% para 0,67%). Já os decréscimos foram verificados em Salvador (de 0,77% para 0,57%), Brasília (de 0,92% para 0,88%) e Rio de Janeiro (de 0,28% para 0,26%).

Veja na tabela a seguir as variações percentuais dos municípios pesquisados nesta e na apuração anterior: