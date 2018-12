Fidene/Unijuí e comunidade juntas pelo desenvolvimento

Carlos Villela

Pelo terceiro ano consecutivo, a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado (Fidene/Unijuí) recebeu o Troféu Prêmio de Responsabilidade Social, vitória marcada por uma relação com a comunidade, investimento contínuo e pela proximidade, característica das universidades comunitárias. Em 2017, a instituição investiu 18,86% da receita anual em ações sociais.

De acordo com Giancarlo Bottega, diretor de marketing da universidade, as mais de seis décadas de atividade da Fidene/Unijuí são marcadas pelo desenvolvimento regional e qualificação profissional dos jovens. Na área da saúde, a universidade atua com a Unijuí Saúde, centro médico de referência na cidade, caracterizada pela integração entre academia e comunidade. Através do projeto Atenção Biopsicossocial a Idosos, os cursos da área da saúde se integram à população idosa do Noroeste gaúcho, levando informações sobre as mudanças físicas que chegam com a idade e a prevenção de problemas de saúde.

Já nos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e da Família em Comunidade, oferecidos de forma gratuita pelo departamento de pós-graduação, novos profissionais recebem bolsa do Ministério da Saúde para atuar nas unidades de saúde de Santa Rosa, através de um convênio da prefeitura da cidade com a universidade.

Além disso, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí e com financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), a Unidade de Reabilitação Física (Unir) já atendeu mais de 18 mil pessoas com necessidades especiais na área da ortopedia. E como parte da formação acadêmica, os estudantes do curso de fisioterapia atendem mais de duas mil pessoas de forma gratuita.

A Fidene/Unijuí também leva assessoramento jurídico à comunidade através de projetos que envolvem os acadêmicos do Direito com supervisão direta dos professores. Atingindo quase quatro mil pessoas e presentes nos campi de Ijuí, Santa Maria e Três Passos, o Escritório Modelo dá assistência jurídica para a comunidade carente da região, enquanto demandas de consumidores podem ser levadas ao Balcão do Consumidor. Já o Cidadania para Todos, promovido junto ao curso de Comunicação, leva a educação cidadã a espaços como escolas, através de palestras e oficinas temáticas. Na área da sustentabilidade, a entidade mantém o Núcleo de Gestão Ambiental, que faz visitas a áreas de proteção e conduz o Plano de Gerenciamento de Resíduos. A relação com o empresariado local também é desenvolvida no Laboratório de Gestão, que produz eventos e viagens de estudo que integram acadêmicos e empreendedores locais.