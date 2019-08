Direitos humanos, um debate necessário

Nelson Mandela (1918-2013) - Vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1993 e considerado o mais importante líder da África Negra, Mandela foi uma voz ouvida em todo o mundo em defesa dos direitos humanos e contra a segregação racial. Ficou preso de 1964 a 1990, na África do Sul, por seu ativismo contrário ao regime de apartheid. Libertado, foi eleito o primeiro presidente negro de seu país, posição que ocupou de 1994 a 1999. Falar de Mandela é falar em luta por igualdade. Nesta série, o Jornal da Lei destacará um ícone dos direitos humanos na capa de cada edição. LEON NEAL/AFP/JC

Para marcar o Mês do Advogado, o Jornal da Lei irá apresentar um conteúdo especial nas quatro edições de agosto, tratando de um tema que tem causado polêmica no debate nacional: os direitos humanos. Ao completar 70 anos em 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos recolocou o assunto em pauta, em um momento em que o Brasil deu uma guinada conservadora. É para debater esse cenário que o JL irá traçar um histórico, ouvir especialistas e buscar compreender o momento atual pelos mais diversos pontos de vista, apontando caminhos para o futuro.

Direitos humanos para que(m)?

A extensa gama de compreensões dos DH se dá, também, por um motivo destacado por Tosi. Segundo ele, os direitos do homem são mais do que direitos. São valores que orientam o próprio Direito, e que o Estado e a sociedade procuram realizar através das instituições.

Os direitos civis são os que dizem respeito à personalidade do indivíduo (liberdade pessoal, religiosa, econômica, de pensamento e de reunião). Os direitos políticos (liberdade de associação nos partidos, direitos eleitorais), por sua vez, estão ligados à formação do Estado democrático representativo. Por fim, os direitos sociais (ao trabalho, à assistência, ao estudo, à tutela da saúde, liberdade da miséria e do medo) implicam um comportamento ativo por parte do Estado.

"Deste complexo processo histórico, social e conceitual, nasceu uma série de textos, alguns de valor ético-político - como as 'declarações de direitos' -, outros de valor mais estritamente jurídico. A partir desse processo de positivação, os direitos humanos deixam de ser orientações éticas ou programas de ação e se convertem em obrigações jurídicas que vinculam as relações internas e externas dos Estados", aponta Tosi no livro Direitos humanos: história, teoria e prática (João Pessoa Editora UFPB, 2004).

Para o doutor em Filosofia pela Universidade de Pádova, na Itália, e atual professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Giuseppe Tosi, os direitos humanos são fruto de uma história e, mesmo que haja discordâncias acerca do ponto de início dessa história, é possível reconstruí-la tomando por base dois ângulos de análise. O primeiro é a partir da história social - que enfatiza acontecimentos, lutas, revoluções e movimentos sociais que promoveram a pauta. O segundo se dá por meio da história conceitual, que se debruça sobre as doutrinas filosóficas, éticas, políticas e religiosas que influenciaram e foram influenciadas pelos acontecimentos históricos.

Do ponto de vista prático do dia a dia de todos, os direitos humanos estão, por exemplo, na garantia do cuidado à saúde, na certeza de que as crianças terão acesso ao ensino, no respeito à dignidade dos idosos, na luta por igualdade para as mulheres, no combate ao racismo e à homofobia, na segurança ao sair de casa para trabalhar, no acesso irrestrito à Justiça, na água limpa na torneira, na comida no prato, na voz que se faz ouvir, na união pelo amor, na liberdade para sonhar.

A pesquisa, que entrevistou 1,2 mil pessoas em 72 municípios nas cinco regiões do País, revelou a complexidade do tema. Ao mesmo tempo em que, em sua maioria, os brasileiros têm uma percepção dos direitos humanos como uma ferramenta que está mais ao lado dos bandidos do que de quem sofre nas mãos dos criminosos, a maior parte da população (63%) é a favor dos direitos humanos. Entre os entrevistados com idades entre 25 e 34 anos, o índice chegou a 70%.

Antes de se apontar o dedo e se julgar quem critica os DH, é fundamental compreender essa crítica. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos e divulgada em maio do ano passado indica que, para dois em cada três brasileiros (66%), os direitos humanos defendem mais os criminosos do que as vítimas.

A primeira pergunta que a equipe do JL se fez quando do início da produção do conteúdo foi a seguinte: por que os direitos humanos são tão rejeitados no Brasil?

Para tentar compreender esse quadro, o Jornal da Lei entrevistou 20 especialistas no assunto - de acadêmicos a ativistas, de profissionais do sistema de Justiça a gestores. O resultado de um trabalho de seis meses será publicado nesta e nas próximas três edições do caderno.

Características principais dos direitos humanos:

A positivação por meio dos textos escritos

Ainda que inerentes a todas as pessoas, os direitos fundamentais necessitavam de uma afirmação. E essa, do ponto de vista legal, só poderia vir de uma maneira.

Fábio Comparato salienta a lei escrita como um ponto fundamental no surgimento e na consolidação dos direitos fundamentais. O jurista volta à Grécia Antiga, mais especificamente a Atenas, onde a proeminência da lei escrita se tornou, pela primeira vez, o fundamento da sociedade política.

"Na democracia ateniense, a autoridade ou força moral das leis escritas suplantou, desde logo, a soberania de um indivíduo ou de um grupo ou classe social", afirma no livro A afirmação histórica dos direitos humanos (Editora Saraiva, 2017). Comparato destaca uma passagem da peça As suplicantes, de Eurípedes (encenada pela primeira vez no ano 423 antes de Cristo), na qual se diz que, "uma vez escritas as leis, o fraco e o rico gozam de um direito igual; o fraco pode responder ao insulto do forte, e o pequeno, caso esteja com a razão, vencer o grande".

Antes dos primeiros textos escritos tratando sobre os direitos humanos, porém, vieram os ideais filosóficos que nortearam o caminho percorrido até os dias atuais. Voltando bastante na linha do tempo, em algum momento, chega-se ao século XIV, quando surgiu, na Itália, um movimento que exaltava os valores humanos como meio e finalidade.

Com diversas vertentes - cristão, renascentista, positivista, marxista, universalista, entre outros -, o Humanismo englobava estética, arte, literatura e filosofia. Foi o Humanismo, portanto, uma vertente filosófica que, ao valorizar o indivíduo, colocando-o em uma posição superior a dogmas e instituições, tornou-se precursora dos direitos humanos.

Não foi na Europa, porém, que surgiu o primeiro texto tratando claramente sobre a questão. A Declaração de Direitos de Virgínia (Estados Unidos), datada de 12 de janeiro de 1776, trazia, já em seu primeiro artigo, a seguinte passagem: "Todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais dos quais não podem, por nenhum contrato, privar nem despojar sua posteridade: tais são o direito de gozar a vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar obter a felicidade e a segurança". Com 18 artigos, o texto aborda, ainda, a organização, a forma de atuação e o papel do Estado, a liberdade de imprensa, a abrangência do ordenamento jurídico, a segurança nacional e a liberdade de credo.

Mais de 13 anos depois, em 26 de agosto de 1789, os franceses aprovaram aquela que viria a ser a principal linha-base dos futuros tratados e textos regulatórios em todo o mundo. Contando com 17 artigos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é bastante semelhante à sua predecessora norte-americana, mas, surgida na esteira das transformações sociopolíticas e culturais da Revolução Francesa (1789-1799), gerou um impacto muito maior.

Art.1º Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum.

Art. 2º A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.

Art. 4º A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei.

(trechos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 26 de agosto de 1789)

No decorrer do século XIX e com a chegada do século XX, diversas outras legislações e tratados - locais, com abrangência e repercussão mais restrita - surgiram. Em 1792, a Dinamarca havia sido o primeiro país a proibir a existência de escravos. Na América Latina, o Haiti foi a nação pioneira a abolir a escravidão, em 1794. O Brasil foi a última, em 1888.

Em agosto de 1919, a Constituição de Weimar, a primeira da Alemanha pós-fim do império na Primeira Guerra Mundial, dava um passo adiante, dando destaque aos direitos sociais. Quis o destino que esse mesmo texto viesse a criar condições para a ascensão ao poder do nazismo de Adolf Hitler, tornando-se a razão principal para que os direitos humanos entrassem de vez na pauta política internacional.