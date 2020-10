Já ouviu falar da Olimpíada de Educação Financeira? Ela tá de volta

Um dos projetos que mais impactam crianças e adolescentes no aprendizado de finanças pessoais no Brasil está de volta. A II Olimpíada Brasileira de Educação Financeira (II OBEF) abriu inscrições até 26 de outubro. Este ano a competição será toda online. Claro, sob influência da pandemia.

Podem participar estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas. A Ufrgs é uma das instituições organizadoras.

#FIN vídeo, No ano passado, o acompanhou uma das fases das provas , feitas no campus central da universidade em Porto Alegre. Em mostramos a meninada mega engajada em responder de forma certinha às questões. A etapa trouxe à Capital alunos do interior com melhores notas na primeira fase.

A professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Ufrgs Wendy Carrao, que coordena a iniciativa no Rio Grande do Sul e é uma entusiasta da educação financeira com diversas ações na área , dá a dica que a inscrição é gratuita e deve ser feita pelo https://forms.gle/Yd4n8uZwCmvsEu3V7

Este ano a OBEF terá uma única fase. As questões objetivas serão aplicadas entre 23 e 27 de novembro, e os conteúdos vão abordar orçamento pessoal e familiar, conceitos de educação financeira e uso de crédito.

https://bit.ly/34NjZJV obefrs@ufrgs.br Todas as informações estão no edital em. Dúvidas podem ser tiradas pelo. O desempenho de cada participante será enviado às escolas e os certificados de participação serão emitidos a partir de 21 de dezembro.

A coordenação nacional da OBEF é da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Em 2019, mais de 38 mil estudantes participaram, sendo quase 3 mil estudantes de escolas em 52 municípios gaúchos.

Leia mais: