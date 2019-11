Olimpíada testa gestão financeira de crianças e adolescentes

Eles não podem nem trabalhar, não ganham seu próprio dinheiro, no máximo, têm de gerir a mesada, mas já estão testando conhecimentos básicos de como fazer a melhor gestão financeira. Este foi o clima entre os 40 finalistas da 1ª Olimpíada Brasileira de Educação Financeira (OBEF), que ocorreu nesse sábado (9) em Porto Alegre e outras capitais pelo País. A iniciativa foi liderada por um grupo da Faculdade de Ciências Econômicas (FCE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e atrair professores e pais de participantes classificados nas duas etapas anteriores de diversas cidades gaúchas.

Nas três fases, mais de 2 mil alunos das redes de Ensino Básico testaram duas habilidades em responder a questões com temas como juros, o uso do dinheiro, perfil de gastos e outras questões para avaliar o conhecimento em cada nível escolar. De São Luis Gonzaga, quase na fronteira com a Argentina, vieram mães com seus filhos de sete a nove anos. "Aprendendo desde cedo, eles vão saber valorizar mais o dinheiro e saber economizar", diz Ritieli Ferreira Cantini, mãe de Eduarda, oito anos. "A gente aprende o que tem de comprar por necessidade e o que é supérfluo", explica Eduarda.

A coordenadora do projeto e professora da FCE, Wendy Carraro, cita que os temas básicos justamente ajudam a preparar mais os pequenos e até as famílias, pois muitos levam para casa o que aprendem nas escolas. Mais e mais estabelecimentos adotam as lições de educação financeira, seja como uma disciplina ou e como conteúdo que é inserido em outras áreas do conhecimento. "Estão formando indivíduos que vão estar mais preparados para tomar decisões sobre o seu dinheiro", destaca Wendy.