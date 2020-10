STF nega recurso para liberar concessão do Mercado Público

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou pedido para a liberação dos procedimentos para a concessão do Mercado Público de Porto Alegre. A prefeitura da Capital foi ao STF para tentar suspender recurso do Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS) que paralisou o edital da concessão.

O presidente da corte, Luiz Fux, "negou prosseguimento" ao pedido de suspensão de tutela antecipada, apresentado pela Procuradoria Geral do Município (PGM) em fim de setembro. A PGM tenta destravar a concorrência, que enfrenta liberações e cancelamento desde julho.

O TJ-RS acatou em fim de agosto recurso do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS), por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), recorrendo da decisão de anulação de uma medida cautelar que já havia suspendido a concessão. do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS), por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), recorrendo da decisão de anulação de uma medida cautelar que já havia suspendido a concessão.

estava marcada para 26 de agosto e está parada desde então já haviam sido interrompidos uma vez . A abertura dos dois envelopes com as propostas dos grupos que concorrem ao direito de administração da área. Os procedimentos para definição do futuro concessionário do empreendimento

Duas propostas de interessados em administrar o local foram recebidas, mas ainda não foram abertas. São da empresa DLS Paseo Administradora Ltda., de Porto Alegre, e de um consórcio de empresas de São Paulo e Belo Horizonte - o Consórcio Novo Mercado de Porto Alegre. O fato de haver duas concorrentes já garante que a prefeitura irá receber valor de outorga maior do que o mínimo previsto no edital de R$ 17,8 milhões.

A concessão do Mercado Público, segundo edital, é prevista em 25 anos. A Associação do Comércio do Mercado Público Central (ASCOMEPC), que é formada pelos permissionários do complexo no Centro Histórico entrou como parte no processo no TCE-RS e é contra a transferência da gestão ao setor privado.