Projeto da Ufrgs promove educação financeira durante a pandemia de Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

É consenso entre especialistas em finanças pessoais: a pandemia impôs uma ordem. As pessoas precisam mais do que nunca buscar estratégias para organizar as despesas e pensar o futuro. Isso vale para quem não teve a renda afetada e para quem teve.

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), um projeto que surgiu em meio à pandemia quer ajudar as pessoas a adotar ferramentas para fazer a gestão das finanças pessoais. O título da iniciativa é bem sugestivo: Educação financeira em tempos de Covid-19.

Uma plataforma foi criada com conteúdo bem didático e que atende a diversos fronts: pesquisa para avaliar como cada um está agindo neste período, planilhas para listar gastos e receitas, dicas de como aprender a gerir as contas e até consultoria para quem está disposto a levar em frente mudanças.

A equipe do projeto ligado à Faculdade de Ciências Econômicas da Ufrgs, com professores como Wendy Carraro e estudantes, dá apoio a quem busca orientação.

VÍDEO: Wendy conversou com o #Fin sobre as práticas de educação financeira:

As ferramentas e os conteúdos da ação estão em um site montado para levar as informações às pessoas. O aceso é pelo link https://padlet.com/wendy_carraro/edufinanceiracovid