Champions League: zagueiro do Lyon e a lição de finanças pessoais para alcançar sonho 'quase impossível'

campanha até aqui Está todo mundo de olho na Champions League, até mesmo quem não é aficionado por futebol. Mas um brasileiro, o zagueiro Marcelo Guedes Filho, do francês Lyon, chama a atenção, não só pela- o time decide a vaga na final nesta quarta-feira (19) contra o alemão Bayern, mas por um texto que o ex-jogador do Santos postou no site The Players'Tribune e que une finanças pessoais e sonhos quase impossíveis.

O gol feito fora de casa favoreceu o time francês, O texto foi escrito, na carona da classificação nas oitavas, mesmo após a vitória de 2 a 1 do Juventus, de Cristiano Ronaldo.que ficou com a vaga.

"O que as pessoas não sabiam, porém, é que eu tinha lido um livro muito bom sobre finanças pessoais", anota o brasileiro. "Pode parecer bobagem, mas tenho certeza de que aquele livro nos ajudou a eliminar a Juventus."

Guedes passa a narrar por que as lições de um livro ajudaram ele e os colegas a atingir o resultado inédito. O título do artigo dá a pista da história. Em "Tudo pode acontecer", o jogador descreve "conquistas que nunca imaginou que fossem possíveis". Neste caso, chegar às quartas. Olha que ele não contabilizou a vitória que garantiu a vaga na semifinal.

O zagueiro cita que um dos ensinamentos do livro O Agente Imobiliário Milionário, de Gary Keller, é "pensar grande". Marcelo conta que a motivação veio à cabeça quando estava no ônibus, com o time, indo para o confronto.

"Se você fizer isso, pode ter conquistas que nunca imaginou que fossem possíveis", escreve Marcelo, que passa a narrar como motivou até mesmo os colegas de time para levar a ideia para dentro de campo.

Vale a pena "aplicar" uns 15 minutos para ler o texto que tem versão em português ( veja o link no fim desta matéria ).

Para começar, o zagueiro, 12 anos em times europeus, explica que sempre gostou de estudar economia - aliás, em seu Instagram há posts dele mostrando alguns títulos e stories com livros que valem ser destacados como o Introdução à Economia, do professor de Harvard, Gregory Mankiw.

Voltando ao texto. Marcelo narra os momentos antes do jogo contra o Juventus e quanto o time estava focado, mesmo após largar com 2 gols e ver o craque português empatar. Marcelo traz lições que passam pela história de vida pessoal - ele saiu da favela em São Vicente, em São Paulo, ao entrar na base do Santos.

E no "textão" ainda cita uma lição que aprendeu com o técnico Vanderlei Luxemburgo, de quem recebeu um “puxão de orelha”, quando Marcelo, ainda no início da carreira, comprou um carro em vez de guardar dinheiro para adquirir uma casa para a família.

Sobre alcançar a vitória e as regrinhas de finanças pessoais: as duas práticas exigem entrega e conhecimento e uma confiança em si mesmo. No caso do brasileiro, é a crença e o pensamento de que eles podem ser campeões.

Marcelo fala sobre o futebol e como o esporte abre oportunidade para meninos como ele. O zagueiro replica conversas que teve com os parceiros de time antes de encarar o Juventus:

"Isso pode parecer bobo, mas tem uma grande diferença entre falar que você pode vencer e realmente acreditar nisso. Eu disse 'Rapaziada, já vimos muitas coisas inesperadas no futebol. Por que não somos capazes de fazer algo inesperado também?'", descreve o jogador, que acrescenta:

"Pedi que visualizassem a nossa classificação contra a Juventus — e depois que nos imaginassem levantando a taça da Champions League. Loucura? Talvez. Mas o Lyon é grande, um clube histórico. Por isso, temos de pensar grande também, certo?"

Se tudo pode acontecer? É esperar pelo desfecho da Champions League de 2020.