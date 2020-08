Porto Alegre altera decreto e comércio pode abrir de segunda a sexta-feira

A prefeitura de Porto Alegre voltou a alterar as regras de funcionamento do comércio da Capital e, agora, as lojas estão liberadas para abrir de segunda sexta-feira, das 10h às 17h. Os shoppings poderão abrir nos mesmos dias, porém das 12h às 19h. Já os estabelecimentos comerciais do aeroporto internacional Salgado Filho ficam autorizados a funcionar em qualquer dia e horário. As novas regras entram em vigor na sexta-feira (21).

ainda aguardavam resposta do governo estadual Segundo a prefeitura, as mudanças no setor foram negociadas em reunião com as entidades empresariais na terça-feira (18). Nesta quinta, Porto Alegre e as demais cidades que compõem a região 10 do distanciamento controladosobre nova definição.

A medida altera o decreto 20.625, de 23 de junho de 2020. O documento também prevê que os hospitais encaminhem diariamente, até as 11h, as informações solicitadas sobre pacientes internados e aguardando leitos nas emergências hospitalares.

O que muda com o novo decreto:

Comércio - Os estabelecimentos comerciais, inclusive em centros comerciais, ficam autorizados a funcionar somente de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, exceto os arrolados como permitidos ou essenciais, que não possuem restrição de funcionamento.

Shoppings - Os estabelecimentos comerciais localizados em shoppings centers ficam autorizados a funcionar somente de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h. A exceção para os considerados essenciais também vale para os shoppings.

Aeroporto - Os estabelecimentos comerciais localizados no aeroporto internacional Salgado Filho ficam autorizados a funcionar independentemente de dias e horários.

Esportes individuais - Fica permitida a prática de esportes individuais, inclusive em clubes sociais, quadras esportivas e condomínios, desde que sem contato físico, com distanciamento mínimo de 2 metros entre os praticantes.