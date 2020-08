Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

O que é a vida? Guimarães Rosa afirma que “A vida é noção que a gente

completa seguida assim, mas só por lei duma ideia falsa. Cada dia é um dia”.

O que é o viver? Responde o mesmo autor: “Viver - não é - é muito perigoso.

Porque ainda não se sabe. Porque aprender-a-viver é que é o viver, mesmo’”.

Responder as perguntas “o que é a vida?” e “o que é o viver?” requer também

atenção ao que indica a biologia, a sociologia e a antropologia.

Para o senso comum, a vida é geralmente entendida como articulação das

funções orgânicas que anima os corpos da natureza. A morte, por sua vez, seria o

acontecimento que finaliza a vida. Esta compreensão vê a vida e a morte como

objetos opostos, podendo ser entendidas e determinadas a partir de classificações e

sistematizações metodológicas, passíveis de entendimento e manipulação científica.

Contudo, a compreensão oferecida pelas ciências acima elencadas não

respondem satisfatoriamente às questões “o que é a vida?” e “o que é o viver?”.

A vida e o viver jamais são algo “fora” do ser humano! A vida é o que nos é

mais próximo; ela constitui a nossa essência, o íntimo mais íntimo de todo ser

humano. Ela jamais pode ser objetivável, “coisificável”. Ela não cabe numa definição,

pois ela, a cada dia, se dá.

Não sendo possível falar sobre a vida, nada impede de falar “desde a vida”.

Assim, é possível uma aproximação a respeito da vida e do viver a partir do interesse

que estamos sendo, na experiência efetiva do que somos.

A vida nunca se apresenta definida, acabada. Ela é sempre uma possibilidade

originária de ser. Ela é uma possibilidade de ser, constantemente, se superando.

Compreende-se, assim, que a vida jamais é coisa.

Viver é ser, e ser significa existir. A existência se manifesta no que fazemos. O

viver, a vida se manifesta no que fazemos.

Tendo presente o que se tentou acima descrever, ou seja, de alguma forma

dizer o que é a vida e o que é viver, compreende-se porque o fruto da geração

humana, desde o primeiro momento de sua existência, exige o respeito, o cuidado e a

promoção incondicional que é devido ao ser humano na sua integralidade. Desde o

primeiro instante da concepção é pessoa viva, iniciando seu viver. Sendo assim, goza

dos direitos da pessoa; antes de tudo o direito inviolável de cada ser humano inocente

à vida.

Mensageiro da Caridade auxilia idosos e população em vulnerabilidade - A população em situação de vulnerabilidade social de mais uma cidade da Região Metropolitana foi beneficiada pelo apoio do Mensageiro da Caridade nesse tempo de pandemia. Desta vez, as famílias pobres de Alvorada receberam alimentos e agasalhos. A atividade aconteceu no dia 14 de agosto, na Paróquia São José Operário. As cestas básicas foram repassadas ao Mensageiro da Caridade pela empresa Diamanju Agrícola do município de Anta Gorda. A iniciativa beneficiou as 115 famílias acompanhadas pela Diaconia Madre Teresa de Calcutá. Muitas famílias auxiliadas foram atingidas pelos alagamentos das últimas semanas, pois residem próximo ao Arroio Feijó. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos executado pelo Mensageiro da Caridade na comunidade Menino Jesus, da Paróquia Nossa Senhora da Glória, doou alimentos e beneficiou 40 idosas. As cestas básicas distribuídas também foram doadas pela empresa Diamanju Agrícola, de Anta Gorda, que repassou ao Mensageiro da Caridade grande quantidade de cestas básicas para socorrer a população vulnerável de Porto Alegre e Região Metropolitana. O diretor Luís Carlos Campos, salientou que o cuidado com os idosos é um gesto carinhoso. “São pessoas que trabalharam a vida toda, derramaram o suor pelo país e a maioria está alijada das políticas públicas. Por isso, essa ação de caridade tem muito significado. Estamos ajudando porque agora é um tempo de cuidar da vida com maior intensidade”. Saiba mais: https://bit.ly/3aHf3sr

Reunião online trata do Pacto Pela Vida e Pelo Brasil - O Conselho Episcopal Pastoral (Consep) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) reuniu-se virtualmente na manhã desta quarta-feira, 19 de agosto, e discutiu ações concretas relacionadas ao Pacto pela Vida e pelo Brasil, do qual a CNBB é signatária. A análise de conjuntura, um dos pontos da pauta da reunião, foi feita a partir do Pacto assinado por diversas instituições da sociedade civil em abril deste ano. O texto tem a ideia de unir a sociedade brasileira no exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana, assentada no diálogo maduro, corresponsável, na busca de soluções conjuntas para o bem comum, particularmente dos mais pobres e vulneráveis. O arcebispo de Belo Horizonte (MG) e presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira de Azevedo, indicou a intenção de definir na Presidência, nas Comissões e nos Conselhos Episcopais Regionais da entidade as tarefas “para que possamos ajudar de fato a pautar um novo cenário para a sociedade brasileira”. Antes de discutir as ações concretas, a equipe de análise de conjuntura apresentou uma contextualização do Pacto pela Vida e pelo Brasil à luz das ciências sociais e da Doutrina Social da Igreja. O arcebispo de Porto Alegre (RS) e primeiro vice-presidente da CNBB, dom Jaime Spengler, introduziu a análise dizendo que “estamos marcados por tantas crises e sendo desafiados e solicitados em tantas frentes”. Saiba mais: https://bit.ly/2CIKtSL.

Mensagem do Papa aos consagrados - Por ocasião da Semana da Vida Religiosa Consagrada que se realiza entre os dias 16 e 22 de agosto e que visa promover e renovar a missão deles na terra de Santa Cruz, o Papa Francisco enviou uma carta a todos os religiosos e religiosas do Brasil. O Santo Padre inicia a missiva saudando os consagrados e consagradas do nosso país e exprimindo a sua alegria em se unir em espírito às orações e iniciativas promovidas pela Conferência dos Religiosos do Brasil por ocasião da Semana da Vida Religiosa Consagrada. Francisco em seguida recorda “que a caminhada vocacional tem sua origem na experiência de saber-se amado por Deus: a própria vida já é fruto de uma chamada de Deus; nos chamou à vida porque nos ama e tudo predispôs para que cada um de nos fosse único acompanhando-nos ao longo das estradas poeirentas da nossa vida e, sabendo da nossa pungente nostalgia de amor e felicidade, chama-nos à alegria, que se encontra somente no dom de si aos outros” (cf. Mensagem para o 55º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, 22/2/2018). Saiba mais: https://bit.ly/2EdJ7zH.