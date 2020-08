Bayern de Munique vence o Lyon e decide o título da Liga dos Campeões contra o PSG

Em jogo acelerado e de alto nível técnico, o Bayern de Munique conteve o ímpeto e a velocidade do Lyon, venceu por 3 a 0 e garantiu vaga na final da Liga dos Campeões. O destaque no estádio José Alvalade, em Lisboa, nesta quarta-feira (19), foi o meia Serge Gnabry, marcando os dois primeiros gols da partida. Quem definiu o placar foi Lewandowski. O atacante marcou seu 15º gol no torneio, ficando a apenas dois do recorde de Cristiano Ronaldo, em apenas uma edição da Champions.

O time de Neymar e Mbappé eliminou, na terça-feira (18), o RB Leipzig, pelo mesmo placar. Na decisão, os alemães terão pela frente o Paris Saint-Germain.No domingo (23), às 16h, o time alemão vai em busca do seu sexto título na Liga dos Campeões. O troféu não vem desde 2013. E, para voltar a vencer, o Bayern conta com uma poderosa sequência de resultados. Agora, são 15 vitórias consecutivas em 15 jogos desde a retomada do futebol, além de 21 triunfos seguidos no ano. Entre eles uma histórica goleada sobre o Barcelona por 8 a 2.

No jogo desta quarta, o Bayern levou sustos nos primeiros minutos, mas soube se impor aos poucos em campo. Tanto que foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. O Lyon abusava da velocidade e dos contra-ataques, mas foi parado pela sólida defesa alemã montada pelo técnico Hansi Flick, considerado o principal responsável pelo crescimento do time nos últimos meses.