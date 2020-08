Cristiano Ronaldo marca duas vezes para a Juventus, mas é eliminado pelo Lyon

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Lyon suportou a pressão e dois gols de Cristiano Ronaldo pela Juventus para garantir uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. O time francês perdeu por 2 a 1, nesta sexta-feira (7), em Turim, mas se classificou por causa da vitória por 1 a 0 obtida há mais de cinco meses na França. O próximo adversário será o Manchester City, que eliminou o Real Madrid, dia 15, em Lisboa.

O primeiro tempo foi marcado por dois erros do juiz alemão Felix Zwayer, que permitiram a marcação de um gol para cada lado. Aos 12 minutos, Aouar invadiu a área da Juventus e Bettancour deu um carrinho legal na bola, mas o pênalti foi marcado. Depay bateu, com direito a cavadinha, abriu o placar e aumentou a vantagem francesa.

A Juve devolveu na mesma moeda. Pjanic bateu falta, a bola explodiu no corpo de Depay e o juiz erroneamente marcou penalidade para o time italiano. Cristiano Ronaldo bateu forte no canto esquerdo de Lopes, que caiu do outro lado.

Com a necessidade de marcar gols para obter a classificação, a equipe italiana sentiu muito a falta do argentino Dybala, no banco de reservas por causa de uma lesão. CR7 pouco criou e a Juventus não assustou o Lyon.

O segundo tempo começou frio. Para o Lyon, o fato de a Juve não conseguir furar o bloqueio defensivo estava bom. Já os italianos sentiam a falta do público para superar um momento sem inspiração. Só que aos 15 minutos, Cristiano Ronaldo resolveu arriscar de fora da área e acertou o ângulo esquerdo de Lopes.

Aos 25, Maurizio Sarri colocou Dybala em campo, e a Juventus aumentou a pressão. Com mais posse de bola, passou a criar boas chances. Em uma delas, CR7 cruzou e Higuaín cabeceou para fora e, na outra, ele próprio testou por cima do travessão. Aos 38, Dybala sentiu novamente a lesão no primeiro chute mais forte na bola e deixou o campo totalmente desolado.