Representantes do setor de eventos criticam demora do governo e admitem frustração

O descontentamento do setor de eventos com a demora na análise do governo gaúcho dospara a retomada gradual das atividades no Rio Grande do Sul desencadeou, nesta quarta-feira (19) manifestação oficial do Grupo Live Marketing RS, que representa mais de 340 empresas do segmento. Em nota, o coletivo se diz frustrado com a falta de agilidade no retorno e, embora reconheça o esforço de alguns representantes do Executivo, apela para a dificuldade enfrentada pelos profissionais que atuam na cadeia do entretenimento, turismo e lazer.