Colheita de soja deve bater recorde no Rio Grande do Sul, projeta Emater

O Rio Grande do Sul deve colher 33,269 milhões de toneladas de grãos na safra 2019/2020, volume 5,76% maior do que no ciclo 2018/2019. Esse aumento deve-se principalmente ao crescimento da soja, que deve alcançar colheita recorde de 19,746 milhões de toneladas. Essa é a previsão apresentada no primeiro primeiro levantamento da safra de verão do Estado, realizado pela Emater. A projeção foi apresentada na manhã desta terça-feira (27), durante a 42ª Expointer.

Dentre as principais culturas, a maior elevação prevista está na cultura da soja, onde a Emater espera uma colheita de 19,746 milhões de toneladas, o que representa aumento de 6,81% ante a safra passada. A área da oleaginosa deve crescer 1,93%, alcançando 5,956 milhões de hectares.

No milho, a produção esperada para a próxima safra é de 5,948 milhões de toneladas, aumento de 3,65% ante o ciclo 2018/2019. O crescimento de área previsto é de 1%, alcançando 7710mil hectares.

Já o arroz, que enfrentou problemas climáticos na última safra, deve ter uma colheita 4,71% maior no ciclo 2019/2020, alcançando 7,510 milhões de toneladas. Na área plantada, no entanto, é esperada redução de 2,03%, com o plantio de 961 mil hectares.