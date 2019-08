Força Nacional reforça ação do Ibama no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia

O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nas ações de combate ao desmatamento ilegal da floresta Amazônica. O aval consta de portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (25).

As equipes federais irão atuar nos locais de alertas de desmatamento identificados pelo sistema Deter do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), no Estado do Pará e no Estado de Rondônia. A operação - liberada "em caráter episódico e planejado" - vai ocorrer até 31 de outubro de 2019, prazo que poderá ser prorrogado, se necessário.

A portaria diz que a operação terá o apoio logístico do órgão demandante e que o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.