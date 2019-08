No primeiro fim de semana da Expointer, a 36ª Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul (Expoargs) contabilizou a venda de 5.985 produtos, que somaram R$ 302.137,70. Ao todo, 184 artesãos de 52 municípios comercializam. O evento, promovido pelo Programa Gaúcho do Artesanato (PGA), conta com 118 estandes no Pavilhão do Artesanato.