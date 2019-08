PODCAST: 'A nossa grande vantagem é que sabemos interpretar o nosso consumidor e o que ele busca', afirma CEO da Palterm Company

Criar soluções surpreendentes para os consumidores. Esse é o objetivo da Palterm Company, indústria de Novo Hamburgo focada em resoluções criativas para o segmento calçadista. No 14º episódio da série GeraçãoE: Histórias Empreendedoras, Gabriella Motta, CEO da empresa, conta como funciona o processo de criação dessas soluções e fala sobre as dificuldades de se manter no mercado há 26 anos.

O mais recente lançamento do grupo é a linha Desencana, voltada para o segmento de farmácias. Saltos invisíveis, spray impermeabilizante e espuma de limpeza são alguns dos itens que podem ser encontrados nos mais de 15 mil pontos de venda em que a marca está presente. A linha foi criada para atender uma demanda que cresce entre os consumidores: a busca por conforto. "Como atuamos desde o segmento de calçados até as farmácias, vemos que as pessoas estão buscando um bem estar de forma geral. Isso vem crescendo e a gente está aproveitando essas oportunidades", conta Gabriella.

O carro-chefe da marca é a palmilha de meia numeração, criada pelo pai de Gabriella, Luiz Motta, fundador da Palterm. Ao longo desses anos de atuação, a concorrência com marcas internacionais cresceu. No entanto, Gabriella acredita que ser uma indústria brasileira produzindo para o mercado interno é um diferencial. “Na linha Só Pés, que estamos há muitos anos consolidados, enfrentamos muitas multinacionais e crescemos muito com isso. O mercado brasileiro tem especificidades, tanto o lojista, quanto o consumidor final. E brasileiros conhecem bem brasileiros. Então a nossa grande vantagem é que sabemos interpretar o nosso consumidor e o que ele busca”, expõe.

Para criar soluções que realmente sejam úteis é preciso estar próximo do consumidor final. Na Palterm, segundo Gabriella, essa relação estreita com as pessoas é, justamente, o que diferencia a marca. " Gostamos de gente na Palterm, e isso facilita esse trabalho de inovação e trazer soluções para o segmento onde a gente atua. "

