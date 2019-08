Jornal do Comércio entrega prêmio O Futuro da Terra na Expointer

O Jornal do Comércio, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), realiza, nesta segunda-feira (26), a entrega do prêmio O Futuro da Terra, que reconhece pesquisadores e empresas que contribuem para o desenvolvimento do agronegócio através de práticas inovadoras e sustentáveis. A cerimônia acontece às 19h30min, no auditório da Farsul no Parque de Exposições Assis Brasil, durante a 42ª Expointer.



Ao todo, serão oito premiados, dentro das categorias Prêmio Especial, Cadeias de Produção e Alternativas Agrícolas, Inovação e Tecnologia Rural, Preservação Ambiental e Startup do Agronegócio.



O diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, ressalta que a premiação reconhece boas iniciativas para o agronegócio, que tem um papel decisivo na economia do Rio Grande do Sul. "O agronegócio é fundamental para a economia gaúcha e nacional. Nada mais justo do que reconhecer aqueles que contribuem para o desenvolvimento da agropecuária através da tecnologia no campo e da preservação do meio ambiente", destaca.



Confira os vencedores:



PRÊMIO ESPECIAL: Ibanor Anghinoni (UFRGS)



CADEIAS DE PRODUÇÃO E ALTERNATIVAS AGRÍCOLAS: Jerson Vanderlei Carús Guedes (UFSM)



INOVAÇÃO E TECNOLOGIA RURAL: Jackson Freitas Brilhante de São José (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - RS) | Renar João Bender (UFRGS)



PRESERVAÇÃO AMBIENTAL: Luiza Rodrigues Redaelli (UFRGS)



STARTUP DO AGRONEGÓCIO: Eirene Solutions | Raks Tecnologia Rural | Cowmed