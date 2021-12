Bairro planejado na Zona Norte tem torre liberada para construção em Porto Alegre

Futuro bairro privativo planejado de Porto Alegre, o empreendimento Camino, que será localizado ao lado do Aeroporto Internacional Salgado Filho, obteve a licença para a construção de sua primeira torre. A licença já foi emitida pela Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) da Capital, que aprovou o projeto de construção para a primeira torre.

O bairro contará com 25 prédios. A área total é de quase 450 mil metros quadrados (m²), dos quais 106,5 mil m² são de áreas verdes. O empreendimento, sozinho, vai dobrar o número de prédios certificados LEED em Porto Alegre.

Ao longo do desenvolvimento do projeto, o Camino encomendou uma avaliação de impacto ambiental que indicou uma série de impactos ao ecossistema local e sugeriu mitigações. Em resposta ao estudo, o projeto urbano do bairro foi remodelado, para reduzir os impactos sobre o ecossistema local e incorpora-lo ao projeto, valorizando o bairro e o ecossistema.

Todas as edificações do bairro deverão atender critérios de redução de poluição luminosa, possuir estação de tratamento de esgoto com nível terciário e sistema de reuso para fins não potáveis, e atender critérios de eficiência hídrica e possuir medição inteligente e individualizada de água potável em todas as unidades (apartamentos ou salas).

Além disso, será exigido atender critérios de eficiência energética e, as edificações não-residenciais, deverão produzir 5% da energia que consomem de fontes renováveis locais, possuir sistema de compostagem para resíduos orgânicos e implementar Planos de Controle de Erosão e Sedimentação (PCES) e Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) durante a etapa de construção.