Panvel e GreenYellow anunciam investimento em duas usinas fotovoltaicas em Sentinela do Sul

Com o propósito de concentrar o consumo de energia de suas operações em fontes renováveis, a Panvel Farmácias acertou com a GreenYellow a contratação de 4,88 GWh anuais, volume suficiente para compensar o abastecimento de 80 lojas da rede. A iniciativa está vinculada à meta da Panvel de gerar energia renovável suficiente para suprir todas os seus estabelecimentos de rua até o final de 2022. Para o fornecimento desse recurso, serão construídas duas usinas fotovoltaicas, ambas no município de Sentinela do Sul.

A GreenYellow, que é especializada no fornecimento de soluções de energia, será responsável pelo aporte de R$ 12 milhões e também pela implantação, conexão e operação das plantas solares. A energia será gerada por meio de mais de 4.690 painéis fotovoltaicos. As novas unidades se somam a outras cinco usinas solares que atendem a parte da demanda da Panvel e que já estão em funcionamento no Rio Grande do Sul (Montenegro, Vacaria e Rosário do Sul), Santa Catarina (Mondaí) e Paraná (Santo Antônio do Sudoeste). Juntas, elas têm capacidade de geração de 12 GWh/ano, equivalente ao consumo de 218 lojas e deixam de emitir 1.154 toneladas de CO2/ano.

“Os projetos fazem parte do plano de geração de energia fotovoltaica para melhorar a eficiência energética da Panvel e se integram às estratégias da empresa focadas em iniciativas sustentáveis”, enfatiza o diretor-presidente da Panvel, Julio Mottin Neto.