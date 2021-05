Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A fabricante lança a versão refrigerada do modelo eT3 100% elétrico. A tecnologia Thermo King é utilizada no processo de refrigeração, enquanto o isolamento da carroceria foi feito pela empresa Fibrasil. O veículo comercial é indicado para o transporte de alimentos perecíveis e para a área farmacêutica.

Com autonomia para até 250 quilômetros e possibilidade de recarga rápida de 20% a 80% da bateria em apenas 30 minutos, o que garante até 180 quilômetros a mais de alcance, o eT3 refrigerado tem capacidade para 475 quilos de carga e espaço no compartimento de 2,2 metros cúbicos para armazenagem de cargas resfriadas de zero a cinco graus Celsius.

“Com a versão refrigerada do furgão 100% elétrico eT3, ampliamos o leque de empresas que podem contar com esta solução de mobilidade sustentável em sua frota, possibilitando que o transporte de mercadorias perecíveis seja feito a uma temperatura controlada e nas melhores condições”, comenta Henrique Antunes, diretor de vendas da BYD.