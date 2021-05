Balança comercial tem superávit de US$ 2,162 bilhões na 1ª semana de maio

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,162 bilhões na primeira semana de maio. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (10) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,545 bilhões e importações de US$ 4,382 bilhões.

As exportações registraram aumento de 49,4% com aumento nas vendas da indústria extrativista (33,2%), principalmente pelo boom do minério de ferro, da agropecuária (68,2%), com alta da soja, e dos produtos da indústria de transformação (42,2%).

Já as importações ficaram 64,1% acima da média de maio do ano passado, com aumento nas compras de produtos da indústria extrativista (117%), em especial petróleo, da indústria de transformação (63,4%) e também da agropecuária (18,8%).

No ano, a balança comercial acumula superávit de US$ 20,401 bilhões, um aumento de 53,2% pela média diária em relação ao mesmo período de 2020. As exportações de janeiro até o dia 9 de maio somam US$ 88,66 bilhões (alta de 26,4%) e as importações US$ 68,26 bilhões (avanço de 20,1%).





Agência Estado