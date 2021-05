Primeiro jogo da final do Gauchão, Grenal 431 será domingo no Beira-Rio

A dupla Grenal inicia no domingo (16), às 16h, a decisão do Campeonato Gaúcho 2021. Após confirmarem o favoritismo nas semifinais diante de Caxias e Juventude, o confronto entre os dois maiores times do Estado será em duas partidas. O jogo de ida será no Beira-Rio e a volta, no dia 23, será na Arena.