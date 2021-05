Avança projeto da ArcelorMittal Gonvarri de R$ 52,5 milhões em Glorinha

A unidade de produtos siderúrgicos que a ArcelorMittal Gonvarri Brasil (joint venture formada entre a ArcelorMittal e a Gonvarri Industries) planeja construir no município de Glorinha deu mais um passo para avançar. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) concedeu a Licença Prévia (LP) para o empreendimento. As próximas etapas para o investidor ir adiante com o projeto são obter as licenças de instalação e operação do complexo.

Conforme o documento do órgão ambiental, a capacidade produtiva da planta será de 5,2 mil toneladas de bobinas de aço e de 2,6 mil toneladas de chapas retangulares mensais. No final do ano passado, a empresa já havia assinado um protocolo de intenções com o governo do Estado para a sua instalação na cidade gaúcha. Na ocasião, foi destacado que a iniciativa contará com investimento de R$ 52,5 milhões até 2022 e proporcionará a criação de cerca de 100 empregos diretos. Em contrapartida, o governo se comprometeu em conceder diferimento do pagamento do ICMS devido nas aquisições de fornecedores localizados no Rio Grande do Sul que produzem máquinas e equipamentos industriais, bem como acessórios e ferramentas. Também foi proposta a isenção do pagamento do diferencial de alíquota do ICMS relativo às compras destes itens vindos de outras unidades da Federação, desde que não aplicável a alíquota federal de 4%, e o diferimento nas importações de máquinas e equipamentos industriais, acessórios e ferramentas, desde que não tenha fabricação similar no Estado.

A ArcelorMittal Gonvarri Brasil é um centro de serviços de aço, especializado nos processos de decapagem, corte transversal, longitudinal e ferramentado em aços planos de laminação a quente, a frio e revestidos. A companhia produz itens para aplicações em indústrias dos segmentos automotivo, máquinas e equipamentos, construção, agrícola, eletrodomésticos, embalagem, entre outros. A empresa possui duas plantas no País, uma localizada em Hortolândia (SP) e outra em Araucária (PR), além de uma filial em São Leopoldo.

