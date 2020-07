Fecomércio-RS se muda para nova sede

Durante o mês de julho, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac inicia a mudança para a nova sede administrativa da federação, localizada no bairro Anchieta, Zona Norte de Porto Alegre. Com investimento de R$ 223 milhões, a obra durou quatro anos e é fruto de um projeto estruturado de planejamento e organização da entidade que comprou, em 2006, o terreno para abrigar a nova "Casa do Comércio" no Rio Grande do Sul.

"Fizemos um planejamento a longo prazo e somente 10 anos após a compra que a obra foi iniciada, em 2016. Todos esses anos foram de estruturação econômica para viabilizar o projeto. Desde então, foram quatro anos para a construção do prédio e mudança para a nova sede", destaca o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn.

A mudança, escalonada, será dividida em quatro semanas com início no dia 20 de julho, onde cerca de 520 funcionários que atualmente atuam no centro da Capital, passarão a atender no bairro Anchieta. "O prédio está pronto e, mesmo em meio à pandemia, não podemos deixar de usar um espaço tão bem estruturado como o que temos. Todas as medidas necessárias previstas no Modelo de Distanciamento Controlado serão tomadas, pensando no bem-estar e segurança dos colaboradores e da comunidade local", destaca Bohn.

Durante os próximos meses, a entidade continuará atendendo presencialmente com 25% da equipe e, durante a pandemia, os colaboradores usarão máscara protetora e orientarão os clientes mantendo a distância indicada pelo Ministério da Saúde. Além disso, o novo prédio também está totalmente preparado com tapetes sanitizantes, termômetros para aferição de temperatura, álcool gel e adesivos de demarcação de espaço.

A obra iniciou após processo licitatório e concurso público nacional para definição do projeto arquitetônico. A escolha do endereço está relacionada à possibilidade de promover o desenvolvimento de uma região em plena expansão na Capital.

Durante o projeto, várias melhorias foram realizadas no local e entorno, como vias de acesso, redes de drenagem, iluminação pública, sinalização, rede de gás natural, internet, telefonia, pavimentação, ampliação da Avenida Fernando Ferrari e acessibilidade.

No prédio atual, na avenida Alberto Bins, 665, continuará a existir a unidade Sesc Centro, que ampliará os serviços oferecidos nas áreas de esporte, saúde e cultura. De novidade, está a escola Senac EAD, que passará a atender no local. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.fecomercio-rs.org.br.