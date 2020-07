Gabinete do deputado estadual Gilberto Capoani registra segunda morte por Covid-19

O gabinete do deputado estadual Gilberto Capoani (MDB) registrou duas mortes causadas por coronavírus. Nesta sexta-feira (17), faleceu o assessor parlamentar de Capoani: Helias Fraga Peres, 58 anos, que estava hospitalizado em Canoas há 20 dias. É a segunda vítimas fatal da Covid-19 entre os servidores do Parlamento.

“É com imensa tristeza e pesar que comunicamos o também falecimento do nosso assessor parlamentar Helias Peres. Mais um colega e amigo, vítima do Coronavírus. Agradecemos pelo seu empenho e dedicação prestados todos esses anos. Nosso gabinete se solidariza com familiares, esposa e filho, amigos e colegas por esta irreparável perda”, escreveu Capoani no seu perfil na rede social Facebook.

Na terça-feira (14), o deputado estadual já havia lamentado o falecimento de outro, o ex-prefeito de Fontoura Xavier. Conhecido como Chico, Malacarte tinha 62 anos e estava internado em um hospital de Passo Fundo.

“É com imenso pesar que comunicamos a morte do nosso assessor parlamentar Odolir Malacarne, o Chico. Mais do que um colega, perdemos um amigo, vítima da Covid-19. Agradecemos pelo seu empenho e dedicação prestados todos esses anos. Natural de Fontoura Xavier, deixa esposa, dois filhos (um falecido e um neto”, escreveu.

Capoani explicou que os dois não estavam trabalhando presencialmente no gabinete do parlamentar. Estavam em trabalho remoto, pois pertenciam ao grupo de risco. Por isso, não contaminaram um ao outro, nem transmitiram a outras pessoas da equipe.

Desde o fim de março, devido à pandemia, a Assembleia adotou o teletrabalho e mantém apenas atividades essenciais com a presença mínima de servidores e parlamentares. Hoje, cada parlamentar só pode entrar no prédio do Legislativo acompanhado de um único assessor. A maioria dos deputados, entretanto, tem cumprido suas funções através de videoconferências.

Desde o início da pandemia, dois deputados testaram positivo para a Covid-19 – Sebastião Melo (MDB) e Airton Lima (PL). Os dois se recuperaram. Outros servidores da casa também contraíram o vírus.