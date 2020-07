Casa da Música traz duo de italiana e brasileiro em recital virtual neste domingo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Casa da Música Poa, espaço cultural consagrado há 11 anos em Porto Alegre, é reconhecida por promover em quase todos os finais de semana do ano recitais de música clássica. A fim de mostrar que, tomando todos os cuidados, a cultura e a arte não param mesmo em meio à pandemia, a Casa lançou uma série de recitais virtuais com diversos músicos e musicistas nacionais e internacionais.

Para manter aquecido o mês de julho com novidades artísticas, o novo projeto de recitais virtuais Casa da Música na sua casa vem levando através das redes sociais apresentações musicais para a casa de cada espectador. São interpretações no formato de solos e duos, com cantores e instrumentistas brasileiros e internacionais. Nesse mês de julho, os vídeos estão sendo gravados pelos próprios artistas e transmitidos em formato virtual pelo espaço cultural.

Neste domingo (19), às 19h, o duo formado pela italiana Lucia Gafà (violino) e pelo brasileiro Esdras Maddalon (violão) interpretam a Sonatina para violino e violão, de Franco Margola (1908-1992), e a Dança Espanhola nº 5 – Andaluza, de Enrique Granados (1867-1916). As duas performances foram gravadas em vídeo, diretamente de Milão, para integrarem essa série de recitais virtuais da Casa da Música Poa.

As apresentações dos recitais Casa da Música na sua casa seguem tendo novas estreias regularmente, sempre nos domingos, às 19h, e podem ser acompanhadas pelas redes sociais do espaço cultural.