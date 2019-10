Alberto Corsetti é o novo presidente do Banco Safra

Alberto Corsetti foi nomeado, nesta segunda-feira, o novo presidente do Banco Safra. Ele assume o cargo deixado por Rossano Maranhão, que estava à frente do banco havia 12 anos e deixou a instituição na sexta-feira passada.

Corsetti, que era diretor-executivo, está no grupo há 51 anos. A saída do executivo acompanhou o movimento do herdeiro Alberto Safra, que deixou o conselho do banco para se dedicar a outro projeto. Segundo a instituição, a escolha foi feita em comum acordo e "se deve exclusivamente à sua intenção pessoal de dedicar-se a outro projeto com a família".

Alberto e os irmãos David e Jacob assumiram a gestão do Safra no lugar do pai, Joseph Safra, em 2012. David segue no conselho e será o representante da família. Quarto maior banco do País, o Safra tem mais de 8 mil colaboradores.