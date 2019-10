ALE vai ampliar rede de postos no Rio Grande do Sul

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O mercado gaúcho de postos de combustíveis registra expansão de redes com atuação nacional. A ALE, considerada a quarta distribuidora no Brasil, informou nesta terça-feira (8) que vai ampliar em um terço a sua operação, que hoje soma 21 postos. A previsão é chegar a 28 operações da bandeira ainda em 2019.

Os estabelecimentos da ALE estão situados em cidades como Porto Alegre e regiões como Metropolitana, Serra Gaúcha e Vale do Taquari. Os novos postos, que devem ser captados em negociações com operações já existentes, ainda estão sendo definidos. "O plano da ALE é que a expansão ocorra por todo o Rio Grande do Sul", explicou a empresa, por nota.

"Além de aproximar ainda mais dos revendedores, vamos estabelecer novas parcerias e aumentar a capilaridade na região", observou Renato Rocha, diretor comercial da rede. "O Rio Grande do Sul é um dos focos de crescimento da companhia", reforçou Rocha, que vai estar hoje em Porto Alegre para o 20º Congresso de Revendedores de Combustíveis da Região Sul e Expopetro 2019, no BarraShoppingSul.

A ALE detém cerca de 1,5 mil postos em 21 estados e no Distrito Federal, que somam 12 mil empregos diretos e indiretos. Em 2018, a distribuidora teve o controle adquirido pela multinacional Glencore.

Na área de aquisição, outra rede, desta vez a gaúcha SIM , anunciou a compra da Mime, de Santa Catarina e a maior rede do estado vizinho. O negócio foi divulgado em setembro. Foi a maior aquisição do grupo gaúcho até agora. O valor não foi revelado.

O presidente da rede gaúcha, Neco Argenta, disse que o negócio antecipa a meta, que era para 2021, de chegar a 200 postos. "Agora a meta para 2024 e 2025 é chegar a 400 postos", revela Argenta. O plano inclui ampliar a presença no Paraná e mais cidades catarinenses e desembarcar no Sudeste.