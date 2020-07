Elias Barboza e Matheus Kleber fazem live inédita com repertório brasileiro

A convite do Instituto Ling, os músicos Elias Barboza e Matheus Kleber apresentam uma live inédita neste sábado (25), às 17h. Com bandolim, acordeom e piano, eles interpretam um repertório que passa por ritmos da música brasileira e latina, como choro, baião, chamamé e samba, reunindo sucessos assinados por Paulinho da Viola, Altamiro Carrilho e Jacob do Bandolim, além de composições próprias do disco Luminoso, que gravaram juntos em 2018 com o grupo Elias Barboza Quinteto, e músicas do álbum Congruências, de Matheus Kleber.