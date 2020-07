UFPel negocia com 'potenciais financiadores' para manter pesquisa nacional da Covid

Ministério da Saúde decidir não renovar o contrato de financiamento Após ocom a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) para continuidade do Epicovid19-BR, a instituição informou que está em tratativas com outros potenciais financiadores para garantir a continuidade do levantamento.

Em nota, a UFPel disse ficou sabendo do fim da pesquisa pela mídia e que a informação foi confirmada posteriormente pelo Ministro Interino da Saúde, em entrevista coletiva.

"Ao invés de apenas lamentar a decisão e aceitar a descontinuidade do maior estudo epidemiológico do país sobre o coronavírus, a UFPel informa à população brasileira que está em tratativas avançadas com outros potenciais financiadores para garantir a continuidade do EPICOVID19-BR; assim que os contratos forem assinados, viremos à público dar ciência a todos", diz a nota.

A pesquisa de abrangência nacional é responsável por investigar a prevalência do vírus da Covid-19 entre os brasileiros. A Epicovid foi realizada em três etapas, já encerradas. Os trabalhos eram coordenados pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da UFPel e executados pelo Ibope. O investimento era de R$ 12 milhões.

Os últimos resultados divulgados da pesquisa apontavam que, para cada 1 milhão de gaúchos, estimava-se que existiam 4.667 infectados reais e apenas 2.219 casos notificados.