Rede SIM compra rede de postos de Santa Catarina

A rede de postos de combustíveis gaúcha SIM comprou a Rede Mime, com sede em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O negócio foi divulgado na manhã desta terça-feira (17). Foi a maior aquisição do grupo gaúcho até agora. O valor não foi revelado. Em abril, a bandeira havia comprado três postos com grande volume de abastecimento em Santa Catarina. Por mês, a rede passará a abastecer 60 milhões de litros de combustíveis.

Em nota, a rede SIM explicou que "a oficialização do negócio está sujeita à análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)". Com a aprovação do órgão, a SIM deve se consolidar como a maior rede de varejo de combustíveis e lojas de conveniência do país, diz o grupo.

Um dos fundadores, Neco Argenta, disse que o negócio antecipa meta que era para 2021 de chegar a 200 postos. "Agora a meta para 2024 e 2025 é chegar a 400 postos", revela Argenta. O plano inclui ampliar a presença no Paraná e mais cidades catarinenses e desembarcar no Sudeste, adiantou.

A rede gaúcha passará de 140 para 200 postos com a aquisição de 51 postos da rede e mais nove unidades que estão em instalação no Rio Grande do Sul nas cidades de Uruguaiana (2), São Gabriel, Carlos Barbosa, Gravataí (BR-290, freeway), Porto Alegre (3) e Ijuí. A previsão é que as unidades sejam inauguradas até dezembro. Até 2020, mais cinco vão ser acrescidos, com unidades em Santa Catarina (oeste do estado) e no Paraná, na região da capital Curitiba. A SIM atua nos três estados da Região Sul.

O número de funcionários sai de 2,7 mil para quase 4 mil. A SIM projeta faturar R$ 5 bilhões em 2020, já com a nova integrante da operação. Este ano, as duas marcas somam quase R$ 4 bilhões, considerando os dados divulgados pela SIM. Pelo Twitter, a rede gaúcha também comunicou o negócio:

Com muito orgulho comunicamos que a @PostosSIM iniciou o processo de incorporação da @postomime - Saiba mais em https://t.co/xYGmKYCEKW — SIM Rede de Postos (@PostosSIM) 17 de setembro de 2019

A rede gaúcha, com sede em Flores da Cunha, na Serra, foi fundada pelos irmãos Neco e Deunir Argenta em 1985. Hoje soma cerca de 2,7 mil funcionários. “A essência da SIM sempre foi crescer e prosperar, e essa expansão via incorporação acelera o desenvolvimento e vai ao encontro desta visão estratégica”, comentou Neco Argenta.

A Rede Mime começou a operar em 1977 e tem cerca de 1.250 mil funcionários e 51 unidades, concentradas na porção mais litorânea e Vale do Itajaí. Argenta diz que a transição das redes deve se completar até janeiro, após o aval do Cade. "As operações ganham a marca SIM em janeiro. A Mime não existe mais", adiantou o diretor.

A nova rede após a compra: