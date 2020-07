Ação da prefeitura para conter comércio ilegal termina em confusão em Porto Alegre

O Centro Histórico de Porto Alegre foi alvo nesta sexta-feira (24) de uma ação da prefeitura para combater o comércio ilegal na região. A área já é conhecida dos porto-alegrenses por reunir a maior concentração de ambulantes da Capital. Foram apreendidos cerca de sete mil produtos falsificados e sem procedência, assim como aproximadamente 1,5 mil quilos de frutas e verduras.

A ofensiva, porém, terminou em confusão. Vídeo publicado nas redes sociais mostra correria e caixotes de frutas e verduras espalhados na avenida Salgado Filho. Um contêiner de lixo teve fogo ateado e chegou a ser virado no meio da pista. "Isso é um abuso", disse um dos ambulantes no local. Algumas das pessoas que protestavam criticavam os governos, afirmando que estavam impedindo as pessoas de trabalhar - associando a ação às restrições de atividades impostas pela