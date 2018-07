Três símbolos da riqueza industrial de região da China

ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau unirá duas das grandes zonas econômicas do sul da China, fortalecendo mais a província litorânea de Guangdong. A riqueza da província provém de grandes indústrias, especialmente de alta tecnologia, como Huawei, DJI e BYD, entre outras. Abaixo, conheça um pouco mais de cada uma delas. Conheça cada uma:

DJI

Os drones estão em alta. Todo mundo quer um drone e a DJI, gigante asiática referência no setor, possui um modelo para cada gosto. O show-room da empresa, instalada na cidade de Shenzen, tem desde o pequeno Tello (produção de 1 milhão de unidades por ano) a equipamentos industriais. A empresa fabrica drones de tamanhos e aplicações tão diversas que fica difícil listar tudo. Até porque produz também para necessidades específicas e sob encomenda. Mas, vale alguns destaques da linha de produção: drones para engenharia (que carregam cabos de energia, por exemplo, de um lado a outro de um rio), equipamentos para uso em situações de catástrofe (com caixas de som para disseminar informações em zonas sem comunicação e para carregar até mesmo bolsas de sangue) e drones para pulverização de químicos em lavouras, entre outras muitas opções.

Huawei

Terceira maior fabricante de celulares do mundo, a Huawei tem, entre seus principais lançamentos atuais, o P20 (com câmara frontal tripla, o que confere excelente qualidade na captura de imagem e já é apontada por especialistas como uma das melhores em celular). O modelo deverá marcar seu “retorno” ao Brasil (onde pouco ou nada cresceu nos últimos três anos), por meio de parceria com a Positivo. Depois de testar o mercado brasileiro com modelos mais simples, a gigante chinesa volta ao mercado verde-amarelo com produtos top de linha. No futuro, caso as vendas alcancem 1% do mercado nacional, a empresa poderá montar uma linha própria de fabricação no país. Até lá, o caminho será pelas exportações a partir de sua sede, em Zhuhai.

BYD

Uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo, a Build Your Dreams (BYD) investe para disseminar o uso de energias limpas em automóveis, ônibus e em um sistema de rail airway (metrô elevado, que tem menos custos de obras). A empresa garante ser a maior fabricante mundial em baterias recarregáveis, sistemas de armazenamento de energia, ônibus e caminhões 100% elétricos do mundo e tem entre seus investidores, o megainvestidor Warren Buffet. No Brasil está estabelecida com fábrica própria desde 2015, em Campinas (SP). E, neste ano, fechou em Salvador (BA) uma de suas maiores encomendas internacionais. A empresa assinou contrato, no início do ano, no valor de R$ 2,5 bilhões para a construção de um sistema de transporte elevado na capital baiana. Na cidade sede, Shenzen, BYD tem sua maior vitrine: 50% dos táxis são elétricos e, como recebem subsídio do governo para aquisição, a corrida nestes veículos (diferenciados pela cor), também sãos mais baratos para o consumidor.