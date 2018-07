Hong Kong-Zhuhai-Macau, nasce um ícone da engenharia

Uma província que já tem um impressionante destaque industrial na China se sobressairá ainda mais, em breve, graças a uma grandiosa obra de engenharia geopolítica e econômica. Praticamente pronta para ser inaugurada, a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau unirá essas grandes zonas econômicas do sul da China, fortalecendo mais a província litorânea de Guangdong.

Além da capital, Cantão (que tem 10 milhões de habitantes, quase o mesmo número de todo o Rio Grande do Sul), Guangdong conta com outras grandes cidades industriais, o que a leva a exibir números invejáveis: representa cerca de 12% total do Produto Interno Bruto do gigante asiático, a segunda maior economia do mundo. Ao responder por cerca de 12% do PIB chinês que em 2016 foi próximo de US$ 11,2 trilhões, de acordo com dados do Banco Mundial, Guangdong teria gerado cerca de US$ 1,34 milhão em riquezas ao país. Superior, portanto, ao PIB da Rússia no mesmo ano (US$ 1,2 trilhão) e equivalente a 74% do PIB brasileiro no período (US$ 1,79 trilhão).

“O PIB de nossa província supera o da Rússia, em uma área territorial muito inferior. Somos uma economia e uma região diferente em termos de investimentos estrangeiros recebidos e feitos no exterior. E vale lembrar que é de Cantão a maior parte dos chineses que emigra da China para a América Latina, levando riquezas para outros países”, destaca Luo Jun, diretor-geral do Escritório de Relações Internacionais da província de Guangdong, que tem mais de 100 milhões de habitantes, mais da metade da população brasileira.

Essa tradição, que dá a Guangdong a condição de ser uma grande janela para o Ocidente, diz Luo, terá um novo e imponente símbolo. A maior ponte já construída sobre o mar fará a ligação, ainda em 2018, da província com Hong Kong e Macau, principais cidades do rico estuário do Rio da Pérola. Com 55 quilômetros, a ponte unirá a província com as duas antigas colônias inglesa e portuguesa formando um novo grande cinturão de riqueza. A ideia principal é reduzir as viagens de barca entre as cidades de quatro horas para cerca de 30 minutos. A obra também simboliza a integração plena de Hong Kong e Macau à China, país ao qual foram devolvidas pelos antigos dominadores no final dos anos 1990.

A ponte já é um ícone da integração e será devidamente celebrada antes do final do ano, garantem as autoridades locais. E percorrer a obra é a prova do sucesso da empreitada que, apenas em um dos momentos de pico de construção, reuniu mais de 10 mil trabalhadores sobre o mar ao mesmo tempo. A obra em si, descontado o tempo de projeto, levou apenas oito anos para chegar ao atual estágio: 99,99% concluída. Falta apenas que o governo Xi Jinping bata o martelo para que seja aberta ao tráfego de carros, ônibus e caminhões de carga, dando vida ao novo corredor econômico chinês.