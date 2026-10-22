Brasileiros vão às urnas neste domingo decidir o próximo presidente da República

Mais de 158 milhões de eleitores brasileiros estão aptos para votar neste domingo (25) de segundo turno para decidir o presidente da República
que comandará o Brasil pelos próximos quatro anos. Disputam o cargo máximo do País o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL)
.
A população pode ir às urnas entre 8h e 17h (horário de Brasília)
do domingo. O horário é unificado, ou seja, os eleitores de regiões fora do fuso de Brasília devem estar atentos pois precisam seguir o período determinado pela escala da capital federal. Para votar, é necessário levar documento oficial com foto e estar com o título eleitoral regularizado junto à Justiça Eleitoral.
No Rio Grande do Sul, os eleitores devem computar apenas o voto para presidente da República
- há uma exceção, em Arroio do Sal, que também terá eleição suplementar à prefeitura -, tendo em vista que a disputa ao governo do Estado encerrou em primeiro turno, com a eleição de Luciano Zucco (PL)
. Nos estados que terão segundo turno aos governos estaduais, a população votará primeiro para governador e em segundo para presidente
O Rio Grande do Sul tem 8.526.233 eleitores e é o sexto maior colégio eleitoral do País
, atrás de São Paulo (34.104.226), Minas Gerais (16.377.659), Rio de Janeiro (13.033.929), Bahia (11.321.005) e Paraná (8.609.026). Em 2022, o Rio Grande do Sul era o quinto maior, mas foi superado pelos paranaenses.
No primeiro turno
, Flávio Bolsonaro
ficou à frente, com 56.104.503 votos, equivalente a 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula
recebeu 53.879.538 votos, resultando em 45,16% dos válidos.
Os eleitores que não foram às urnas no primeiro turno podem votar no segundo
. Na primeira etapa, a abstenção no Brasil foi de 21,08%
, cerca de 33,5 milhões de eleitores. Já no Rio Grande do Sul
, o indíce de eleitores que não foram às urnas é um pouco superior, de 21,36%
, ou 1.819.041 pessoas aptas a votar e que não compareceram.
Os locais de votação neste segundo turno são os mesmos do primeiro, à exceção de cinco municípios do RS
.