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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 20:05

TRE-RS informa mudanças de locais de votação em cinco municípios gaúchos

Simulação da eleição para demonstração do fluxo de votação, em uma seção eleitoral cenográfica, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo - TRE-SP. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Simulação da eleição para demonstração do fluxo de votação, em uma seção eleitoral cenográfica, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo - TRE-SP. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Rovena Rosa/Agência Brasil/JC
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Com o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25), o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) informou as mudanças em locais de votação em relação à primeira etapa. As alterações abrangem os municípios de Parobé, Santa Maria, Manoel Viana, São Luiz Gonzaga e Uruguaiana.

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