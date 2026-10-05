Abstenção no Rio Grande do Sul sobe e passa de 20%

O Rio Grande do Sul registrou 21,36% de abstenção no primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Dos 8.526.233 eleitores aptos a votar no Estado, 1.819.041 não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) representam um aumento de 1,58% em relação às eleições gerais de 2022, quando a abstenção foi de 19,78%, equivalente a 1.699.683 eleitores.

O percentual de 2026 mantém a trajetória de crescimento observada no Estado desde as eleições gerais de 2014. No Rio Grande do Sul, a abstenção foi de 16,79% em 2014, passou para 18,14% em 2018 e chegou a 19,78% em 2022.

Um dos principais fatores que contribuem para o crescimento da taxa é o envelhecimento da população gaúcha e o consequente aumento dos eleitores facultativos. No RS, 1.362.554 eleitores têm o voto facultativo. Essa modalidade é liberada para jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e pessoas analfabetas. Em 2022, a taxa de abstenção entre os gaúchos com voto facultativo foi de 50%.

Em Porto Alegre, 255.165 dos 1.061.485 eleitores aptos não compareceram às urnas, o equivalente a 24,03%. A abstenção em 2022 na Capital foi de 22,5%, o equivalente a 248.255 eleitores.

No Brasil, 21,08% dos eleitores aptos não compareceram às urnas no primeiro turno. O índice representa aproximadamente 33,5 milhões de pessoas entre os mais de 158 milhões de eleitores aptos no país. A taxa ficou pouco acima da registrada em 2022, quando 20,93% do eleitorado não compareceu às urnas, o equivalente a 32.739.676 eleitores.

O percentual nacional de abstenção registra um crescimento desde 2006, quando teve um registro de 16,8%. Os menores saltos na porcentagem foram registrados entre 2018, 2022 e 2026, com 20,33%, 20,93% e 21,08%, respectivamente. Em 2006 foi 16,8% de abstenção, 2010 chegou a 18,1% e em 2014 foram contabilizados 19,39%.

A taxa de abstenção corresponde ao percentual de eleitores aptos que não compareceram à votação. Já os votos brancos e nulos não são contabilizados como abstenção, uma vez que, nesses casos, o eleitor compareceu à seção eleitoral e registrou uma opção na urna.