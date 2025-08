Fecomércio é homenageada no Parlamento por seus 80 anos

Na sessão plenária da Assembleia Legislativa desta terça-feira (5), durante o Grande Expediente, foram homenageados os 80 anos da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio), no Plenário 20 de Setembro. Conforme frisou o deputado Guilherme Pasin (PP), autor da proposição, o momento celebra uma história moldada por coragem, visão de futuro e compromisso social. A Federação representa um setor que responde por mais da metade do PIB do Estado.

LEIA TAMBÉM: Plano Plurianual é aprovado na Câmara de Porto Alegre



O parlamentar afirmou que a instituição se tornou pilar essencial na construção de um Rio Grande mais dinâmico, mais resiliente e mais justo. “Uma entidade que se tornou referência na promoção de oportunidades, no fortalecimento das empresas, na sustentação para milhares de famílias e fonte de esperança nos momentos mais difíceis. Uma trajetória que vai além da representação institucional, ela promove inclusão, qualificação, cultura e dignidade em cada canto do nosso estado”. Pasin mencionou desafios enfrentados e novos que despontam, bem como, parabenizou diretores e toda a legião de gaúchos e gaúchas que fazem parte da Fecomércio, "que acreditam que vale a pena lutar, reinventar-se e construir juntos".



Ao falar do período da origem da entidade, em 1945, Pasin rememorou o fato do mundo estar cicatrizando as feridas da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil vivia uma de suas maiores transições políticas e o Rio Grande do Sul ainda era marcado por contrastes entre o campo e as cidades. “A economia ainda era majoritariamente agrária, mas começava a abrir espaço para o crescimento do comércio e dos serviços. Em meio a essas incertezas e transformações históricas, surgiu a Fecomércio-RS como resposta visionária a um setor que pedia organização, representação e futuro.” Também foi momento em que se fez necessário qualificar pessoas, investir em educação e cultura, promover inclusão, dignidade e cidadania, acrescentou.



O maior legado do Sistema Fecomércio, afirmou Pasin, é a capacidade singular de transformar adversidades em aprendizado e reconstrução. “Atravessou décadas de mudanças estruturais, tecnológicas, culturais e políticas. E, em cada etapa, soube adaptar-se, liderar e construir. A Fecomércio-RS se reinventa continuamente, mantendo-se proativa e presente na vida de milhares de gaúchos”.

Presenças



Participaram o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Ifep e do Conselho Deliberativo do Sebrae/RS, Luiz Carlos Bohn; o secretário chefe da Casa Civil, Artur Lemos, representando o governador Eduardo Leite; o desembargador Cairo Roberto Rodrigues Madruga, presidente do Conselho de Relações Institucionais, representando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul; o secretário-geral do Ministério Público Estadual, promotor de Justiça João Ricardo Santos Tavares; o defensor público-geral do Estado, Nilton Leonel Arnecke Maria; a presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Comandante Nádia; o secretário municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, representado o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo; o ex-presidente da entidade homenageada, Zildo De Marchi; entre outros convidados e diretores da Fecomércio.



Números que chamam a atenção

Ao lado dos impressionantes números - mais de 500 mil empresas representadas, equivalentes a 74,8% dos estabelecimentos gaúchos, e cerca de 1,7 milhão de trabalhadores formais -, existem rostos, vozes e trajetórias que revelam o verdadeiro significado da entidade, ponderou o deputado. “A atuação da Fecomércio transcende o corporativismo. Consolidou-se como referência nacional em assistência social, educação profissional, promoção cultural, saúde, lazer e no compromisso com o desenvolvimento sustentável”.



Além disso, o parlamentar afirmou que é impossível não destacar o papel fundamental da federação diante de tragédias que abalaram profundamente o Estado em todos os momentos da história recente do Rio Grande do Sul, mencionando as enchentes que devastaram cidades em 2023 e em 2024. A Fecomércio foi uma das primeiras entidades a agir, oferecendo abrigo, distribuindo alimentos, roupas, cestas básicas e mobilizando voluntários. “Criou canais de apoio digital, distribuiu mais de 2 milhões de quilos de alimentos, milhares de máscaras e mais de 100 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) a hospitais e postos de saúde. Este esforço humanitário não foi pontual, ele define a identidade da Federação. Significa reconhecer que, por trás de cada iniciativa existem batalhas, dúvidas e a esperança de quem sonha com o amanhã”.



O deputado ressaltou o papel do presidente Luiz Carlos Bohn no comando da entidade. Por mérito e reconhecimento de sua liderança, ele “também presidiu interinamente a Fecomércio de Santa Catarina, conduzindo com equilíbrio e competência uma missão desafiadora em um momento delicado daquela instituição.



“Ao longo destas oito décadas, muitos desafios se materializaram e continuam a se apresentar. O setor do comércio tem enfrentado competições internacionais, mudanças tecnológicas, crises econômicas e transformações culturais profundas. Ainda assim, o Sistema Fecomércio-RS manteve-se resiliente, criativo, dialogando corajosamente com cada tempo. E tem estado presente nos debates mais estratégicos para o futuro do Brasil, como sobre a reforma tributária”, disse Pasin.