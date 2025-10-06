Deputados devem destrancar a pauta após votação de dois projetos do governo

Os deputados estaduais devem levar ao plenário nesta terça-feira (7) os dois projetos que trancam a pauta da Assembleia Legislativa há mais de um mês. Um deles pede a autorização dos parlamentares para a doação de um terreno estadual ao município de Viamão; outro, para o de Espumoso. Há outras 23 propostas de origem parlamentar prontas para serem votadas.

As duas matérias são remanescentes do pacote de 12 projetos encaminhado em regime de urgência pelo governo Eduardo Leite ao Parlamento gaúcho no final de julho. A proposta de doação do terreno de 88 hectares à administração de Viamão tem sofrido resistência, porque a prefeitura quer construir pavilhões logísticos na região onde vivem mais de 50 famílias indígenas guarani. Além disso, a área estadual conta com uma mata nativa do bioma pampa e instalações do Centro de Pesquisa de Viamão (órgão que pertencia à extinta Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, Fepagro).

Quanto ao município de Espumoso, o Estado quer que os parlamentares autorizem a doação de dois terrenos na zona urbana. Um deles tem 33,3 mil m², onde a prefeitura pretende instalar "um centro socioeducacional voltado a crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica." Outro tem 16,6 mil m² e deve ser utilizado pela administração local para a "implantação de programa habitacional popular voltado à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica."

Os líderes das bancadas se reúnem na manhã desta terça-feira (7) na sala da presidência da Assembleia Legislativa. Na ocasião, eles devem confirmar a pauta de votações do plenário, além de poderem incluir outras matérias para serem apreciadas após a pauta ser destrancada.