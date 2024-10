Melo e Rosário vão às ruas no primeiro final de semana de campanha ao segundo turno

O final de semana de sol e calor em Porto Alegre facilitou as agendas de campanha de Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) à prefeitura da Capital, que aproveitaram para percorrer as ruas em movimentos eleitoreiros nos primeiros sábado e domingo após o resultado do primeiro turno, em 6 de outubro.



No sábado (12), o candidato à reeleição Sebastião Melo participou de ações relativas ao Dia de Nossa Senhora Aparecida e passou por diversos bairros, como Hípica, Restinga e Lomba do Pinheiro para pedir votos. À tarde, realizou uma carreata na Zona Norte da Capital.

Já a manhã de domingo (13) do atual prefeito de Porto Alegre contou com uma caminhada pela Orla de Ipanema e bairros do entorno. Melo também aproveitou o dia de sol para realizar ações de adesivagem em região próxima ao estádio Beira-Rio e também para conversar com eleitores no Parque Germânia.iniciou o primeiro final de semana de campanha ao segundo turno com um mutirão no Sarandi, acompanhada do ex-governador do Estado e ex-prefeito de Porto Alegre Olívio Dutra (PT). No período da tarde, foi ao Morro da Cruz pedir votos de eleitores à sua chapa.No domingo pela manhã, a candidata do PT à prefeitura da Capital visitou diversos bairros do município, como o Rubem Berta e o Jardim Leopoldina. Já no período da tarde Rosário realizou diversos atos de campanha no Parque da Redenção, e esteve acompanhada de aliados e apoiadores. A petista conversou com eleitores e tirou fotos com simpatizantes.À reportagem do Jornal do Comércio, Maria do Rosário avaliou esta primeira semana de campanha ao segundo turno e destacou o, oficializado na quinta-feira (10). “Campanha bonita, muita gente engajada e a unidade com Juliana Brizola está fazendo toda a diferença, porque a gente se fortalece nas comunidades.”, disse a candidata.Quanto ao atual prefeito, o enfoque foi na dificuldade de realizar as campanhas de rua logo nesta primeira semana após o resultado do primeiro turno. Melo argumentou que as agendas como chefe do Executivo de Porto Alegre e de gravações de conteúdos de campanha dificultaram a realização de ações nas ruas, mas que elas serão intensificadas nestas próximas semanas. “De sexta a domingo a gente fez rua. Epara que eu possa cuidar somente da campanha”, afirmou.