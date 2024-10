BandTV promove debate entre Melo e Rosário pela prefeitura de Porto Alegre; veja data e como acompanhar

Será na Band TV o primeiro debate em televisão entre Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) na disputa em segundo turno pela prefeitura de Porto Alegre. Com mediação do jornalista Oziris Marins, o embate será na noite de segunda-feira (14), com início às 22h45min e duração de 90 minutos.





LEIA TAMBÉM: PP elege 164 prefeitos gaúchos e lidera novo ranking de partidos no RS Será nana disputa em segundo turno pela prefeitura de Porto Alegre. Com mediação do jornalista Oziris Marins, o embate será na noite de segunda-feira (14), com



Além do sinal da Band TV para todo o Rio Grande do Sul, o debate terá transmissão simultânea pela rádio Bandeirantes 94.9, BandNews FM 99.3 e live no canal BandRS no youtube. O modelo segue o realizado em primeiro turno, no dia 8 de agosto. A integração contará ainda com conteúdo nas redes sociais.



A cobertura do debate terá início às 21h nas rádios da emissora, com a chegada dos candidatos, bastidores e projeções feitas por jornalistas do grupo Band RS. Após o término do debate, previsto para 0h15min, as rádios transmitem depoimentos de Rosário e Melo, repercussões do encontro e análises feitas pelos profissionais da casa.



Na noite de segunda-feira serão realizados 14 debates em todo o Brasil, em cidades onde a disputa se estendeu para o segundo turno. No primeiro turno, a Band realizou 56 debates em capitais e grandes cidades.