PP elege 164 prefeitos gaúchos e lidera novo ranking de partidos no RS

Entre os 492 municípios gaúchos que elegeram prefeitos neste domingo (6), o partido que governará mais municípios no Rio Grande do Sul é o PP. A sigla terá um total de 164 prefeitos e prefeitas em todas as regiões do estado, dentre as 259 candidaturas do partido ao cargo. A conquista reflete um crescimento de 14,6% em relação às eleições de 2020, quando a sigla venceu em 143 municípios.

Em segundo lugar, veio o MDB, que venceu em 125 cidades das 243 em que concorreu. A sigla perdeu 6,7% dos prefeitos que elegeu em 2020. O terceiro partido em número de prefeitos eleitos no domingo é o PDT, que governará 50 prefeituras – a legenda teve candidaturas em 147 municípios. Os pedetistas também perderam 15 prefeituras que governavam em relação a 2020, uma queda de 23%.

O maior crescimento entre os partidos ficou com o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro: 260%. A sigla saiu de 10 prefeituras conquistadas em 2020 para 36. O PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passou de 23 prefeituras em 2020 para 19 agora, uma diminuição de 17%.

A maior queda foi do PTB, agora PRD (em fusão com o Patriota), que perdeu 87% das prefeituras que havia conquistado em 2020, passando de 31 para somente quatro municípios nessa eleição. Com essa exceção, foi a esquerda que perdeu mais prefeituras: além de PDT e PT, o PSB passou de 18 para 8 municípios, uma queda de 55%.

Por outro lado, o Centro e a Direita obtiveram maior crescimento: junto com PP e MDB, o PSDB saiu de 27 para 33 prefeitos; o Republicanos, de seis cidades, passou para 16; O PSD tinha cinco municípios e agora tem 12, e o Podemos, que governava apenas uma cidade, agora governa duas.