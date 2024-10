Melo e Rosário retomam horário eleitoral no segundo turno

O horário eleitoral gratuito voltou a ser transmitido em rádio e TV nesta sexta-feira (11). Agora, na disputa pelo segundo turno, os 20 minutos são divididos de maneira igualitária entre os dois candidatos à prefeitura de Porto Alegre. As propagandas veiculadas, no entanto, seguem o mesmo tom das já observadas no primeiro turno.

O primeiro dos programas foi o de Sebastião Melo (MDB), que busca a reeleição. Nele, iniciou agradecendo a todos os votos que teve e focou novamente em continuar o trabalho que está sendo realizado na sua gestão, uma ideia que já havia estado presente no primeiro turno com o slogan “deixa o Melo trabalhar”. Ele aparece em diversas cenas utilizando o chapéu de palha que se tornou seu símbolo identitário ao longo da campanha. Além disso, a propaganda coloca o candidato como uma pessoa que realmente conhece os diferentes bairros de Porto Alegre.

Não há espaço destinado a falas da sua vice Betina Worm (PL) ou para apoiadores. Apesar disso, a campanha deverá contar com o apoio da ex-primeira dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, na próxima semana. Ela estará no Rio Grande do Sul na terça (14) e na quarta-feira (15) para fortalecer as candidaturas do PL no segundo turno.

Maria do Rosário (PT) iniciou com a música "Andar com fé", de Gilberto Gil, enquanto apareciam cenas dela e de sua vice, Tamyres Filgueira (PSOL), durante a campanha. Em sua primeira aparição, Rosário agradece os porto-alegrenses que depositaram o voto "na mudança" de Porto Alegre. Entre eles, inclui tanto os da sua chapa quanto os 19,69% dos votos válidos depositados em Juliana Brizola (PDT), que é citada nominalmente, e as abstenções. Mais uma vez, ela mostra imagens de problemas da cidade, assim como fez no primeiro turno.

Ao longo da propaganda, a imagem da vice e de apoiadores conhecidos na política é bastante aproveitada. Participaram com falas em apoio às candidatas representantes dos três maiores partidos que integraram a coligação no primeiro turno, incluindo a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL) e a ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB). Já o PT conta com três políticos de peso: o ex-governador Olívio Dutra, o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao Jornal do Comércio, Maria havia afirmado que fora convidada por Lula para ir a Brasília na quinta-feira passada (10) para gravarem o programa em conjunto. No entanto, ela não pôde viajar devido às agendas de campanha. A ideia inicial era de que esse vídeo já fosse veiculado na primeira propaganda eleitoral. Como não foi possível, o presidente gravou sozinho.