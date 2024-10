Michelle Bolsonaro fortalecerá campanhas do PL no Rio Grande do Sul

A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, estará no Rio Grande do Sul entre os dias 14 e 15 de outubro para fortalecer as campanhas do PL na disputa por prefeituras. A sigla integra as chapas que concorrem em quatro dos cinco municípios que terão segundo turno: Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul e Pelotas.