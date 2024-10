TRE-RS reúne candidatos à prefeitura de Porto Alegre

Os candidatos à prefeitura de Porto Alegre no segundo turno Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) estiveram reunidos nesta quinta-feira (10) na sede do Tribunal Regional Eleitoral do RS (TRE-RS). Na oportunidade, foram recebidos pelo presidente da Corte, desembargador Voltaire de Lima Moraes, que apresentou às candidaturas um resumo do primeiro turno e as preparações que estão sendo feitas para a próximo dia de votação, em 27 de outubro.